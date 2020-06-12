للجمعة الثانية.. 40 ألفا يؤدون الصلاة في "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، للأسبوع الثاني بعد إعادة فتحه إثر إغلاقه لنحو شهرين ضمن تدابير مواجهة كورونا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، في بيان مقتضب، إن "40 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى".



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وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الفلسطينيين بدأوا بالتدفق إلى المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر، مصطحبين معهم سجاجيد الصلاة ومرتدين الكمامات الطبية.

كما وضع حراس المسجد معقمات وكمامات عند مداخله، كما حافظ المصلون على مسافة فيما بينهم أثناء الصلاة.



وقبيل الصلاة، حث الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، عبر مكبرات الصوت المصلين على ارتداء الكمامات الطبية، والتزام التباعد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.ونهاية مارس/ آذار الماضي، علقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس دخول المصلين إلى الأقصى، ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا، قبل أن تعيد فتح المسجد في 31 مايو/ أيار الماضي، ضمن إجراءات وقائية واحترازية.

وسجلت فلسطين حتى الخميس، 178 إصابة بكورونا في القدس المحتلة، إلا أن وزارة الصحة لا تدرج هذه المحصلة ضمن مجمل الإصابات بالأراضي الفلسطينية بسبب منع إسرائيل لها من العمل بالمدينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.