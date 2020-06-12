تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح مدير ادارة النظافة والاصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران بأنه قد تم سحب نحو 1688 مركبة تالفة بمدينة ابها خلال الأشهر الماضية.

فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

منبها بأن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله.

مؤكدا بأن جل تلك الاعمال تلقى اهتمام ومتابعة من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، حرصا منهم لزيادة الجهود و تكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بمدينة أبها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تسحب 1688مركبة تالفة بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.