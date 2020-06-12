شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من ٢٣ شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، أنه سيتم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بدءاً من ٢٣ شوال الجاري.

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وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على “تويتر” أن الوزارة تستعد لفترة منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00م إلى 3:00م اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.