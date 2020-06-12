- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من ٢٣ شوال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، أنه سيتم تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بدءاً من ٢٣ شوال الجاري.
وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على “تويتر” أن الوزارة تستعد لفترة منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00م إلى 3:00م اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية»: بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اعتباراً من ٢٣ شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.