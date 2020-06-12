مسؤول: السعودية "تدرس إلغاء الحج" لأول مرة منذ تأسيس المملكة

وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".

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وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، أول من أمس، إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج".

وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن "تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي"، متابعة: "هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية".