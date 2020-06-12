وأوضح المسؤول، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه "تمت دراسة القضية بعناية ويجري النظر في سيناريوهات مختلفة. وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع".
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وأوضحت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط،، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.
وأكدت سمهوري أن "تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العالم يخصع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي"، متابعة: "هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: السعودية "تدرس إلغاء الحج" لأول مرة منذ تأسيس المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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