بعد مراقبة وافدين... الشرطة السعودية تكتشف مفاجأة صادمة جنوبي العاصمة

وقال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن "الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنغلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات".
وأضاف أن الوافدين "تمكنا من إغوائهن وتمكينهن من الهرب من أصحاب عملهن وإيوائهن، كما تم ضبط ( 7 ) رجال من نفس الجنسية قدموا لذات الغرض، و( 8 ) نساء من جنسية آسيوية، و(جميعهم تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".
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