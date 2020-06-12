الأمم المتحدة: فجوات التمويل تهدد المساعدات في اليمن مع تفشي كوفيد-19

ونقلت وكالة "رويترز" عن روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف، قوله: "أكثر من 30 برنامجا من بين 41 برنامجا تدعمها الأمم المتحدة في اليمن ستتوقف في الأسابيع القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي".

وذكرت ينس لاركيه، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه لم يُسدد سوى 47 في المئة فقط من أصل 1.35 مليار دولار تم التعهد بتقديمها من أجل اليمن في أوائل يونيو/ حزيران، وهو ما يقل مليار دولار عن المبلغ المستهدف.