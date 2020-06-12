ونقلت وكالة "رويترز" عن روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف، قوله: "أكثر من 30 برنامجا من بين 41 برنامجا تدعمها الأمم المتحدة في اليمن ستتوقف في الأسابيع القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي".
وذكرت ينس لاركيه، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه لم يُسدد سوى 47 في المئة فقط من أصل 1.35 مليار دولار تم التعهد بتقديمها من أجل اليمن في أوائل يونيو/ حزيران، وهو ما يقل مليار دولار عن المبلغ المستهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: فجوات التمويل تهدد المساعدات في اليمن مع تفشي كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.