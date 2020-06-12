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راغب علامة عن احتجاجات لبنان: "طبقة سياسية غبية والناس جاعت"

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وقال راغب علامة عبر حسابه في "تويتر": "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".

© REUTERS / AZIZ TAHER

وأضاف: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات".

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وتابع: "الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف".

وختم: "فات الآوان".

ويشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.

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