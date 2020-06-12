راغب علامة عن احتجاجات لبنان: "طبقة سياسية غبية والناس جاعت"

وقال راغب علامة عبر حسابه في "تويتر": "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".
© REUTERS / AZIZ TAHER
وأضاف: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات".
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وتابع: "الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف".
وختم: "فات الآوان".
ويشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.
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