شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الشيخ عبد الله الجهمى من المسجد الحرام اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت شعائر صلاة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما يشهد الحرم عملية تعقيم وتنظيف على مدار الساعة، تحت إشراف شئون الحرمين. وفق واس.

وقد ألقى خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكى الشيخ عبد الله الجهمى، وجاء فى دعائه "اللهم انا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والاهل والمال..الله أكبر مما نخاف ونحذر..اللهم يا من بيده اللطف في القضاء..نسألك أن ترفع البلاء..وأن تكتب الشفاء" ..

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وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من المسجد الحرام: "إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى قد أفلح من زينه الله في قلبه، وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه.



وأضاف فضيلته، أحبوا من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقسوا عنه قلوبكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وإن هذه الدار دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ألا وإن الله تعالى خلق الدنيا بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي إنها لسريعة الذهاب, وشيكة الانقلاب فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها واحذروا لذيذ عاجلها لكريه أجلها ولا تسعوا في تعمير دار قد قضى الله خرابها ولا تواصلوها فقد أراد الله منكم اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين.