شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 393 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي الإصابات 393 حالة. وأوضح المركز -في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن عدد حالات المتعافين بلغ 59 حالة بالإضافة إلى 5 وفيات.

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