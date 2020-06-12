شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 911 حالة مصابة بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الجمعة/، شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة. وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال911 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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