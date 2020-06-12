شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: فتح المسجد النوبى لصلاة الجمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح المسجد النبوى أبوابه اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين ، وقد أعلنت الأمانة العامة بالمدينة المنورة في السعودية، عن تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي، وذلك بعد امتلاء المسجد بالمصلين، وفقاً لطاقته الاستيعابية التي تتوافق مع جائحة كورونا، وتناشد المواطنين الالتزام بتوجيهات الأمن العام. وفق الحساب الرسمى لشئون المسجد الرسمى على "تويتر"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: فتح المسجد النوبى لصلاة الجمعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.