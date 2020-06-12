الجامعة العربية تنتقد تركيا عقب الاعتراف بشرعية وجودها بليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

انتقدت الجامعة العربية تعاون تركيا مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، عقب يومين من اعترافها بشرعية وقانونية ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، الجمعة، عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، قوله إن "التدخل التركي في ليبيا والشمال الإفريقي عليه علامات استفهام كبرى، وتعرض لانتقاد عربي واسع".

ويأتي هذا التصريح عقب يومين من تصريحات لزكي نفسه، عبر فضائية مصرية (خاصة)، وصف فيها حكومة الوفاق الليبية بـ"الحكومة الشرعية"، والاتفاقات السارية بين أنقرة وطرابلس بـ"القانونية".

وتبريرا للعدول عن تصريحه السابق، قال زكي "تم اجتزاء تصريحاتي بشأن حكومة الوفاق الليبية وإخراجها عن سياقها".

وتابع أن "الجامعة العربية موقفها مُحكوم بقرارات الدول الأعضاء، وما نقوله وما نردده دائما ينبع من هذه القرارات".

وأوضح أن هناك قرارا واضحا من مجلس وزراء الخارجية العرب (مارس/آذار الماضي) يرفض التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها إلى ليبيا واستجلاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى البلاد.

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ومساء الأربعاء، قال زكي إن حكومة الوفاق هي "الحكومة الشرعية، بموجب اتفاق الصخيرات، الذي كانت مصر وغيرها جزءً منه (..) هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة".

وعن الدور التركي، قال زكي، في تصريحاته ذاتها، "توجد هنا نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم.. الجانب التركي دخل الأراضي الليبية بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق".

وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتدعم أنقرة الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا الانقلابي، خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد العربي الغني بالنفط.

ودأبت الجامعة العربية على إصدار بيانات ضد تركيا، فيما انتقدت أنقرة مرارا صمتها حيال استمرار هجوم مليشيا حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

ومؤخرا، منيت مليشيات حفتر بخسائر وهزائم متلاحقة على يد الجيش الليبي، الذي حقق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.



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