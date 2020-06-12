لبنان.. 36 جريحا في مواجهات بين الجيش ومتظاهرين في طرابلس

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني الجمعة، إصابة أكثر من 36 شخصا خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وذكر بيان للجهاز تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور، والتل، ومصرف لبنان في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما أدت إلى إصابة أكثر من 36 شخصا.

وأوضح البيان أن "من بين المصابين عسكريين اثنين، وتم علاج غالبيتهم ميدانيا، فيما جرى نقل 9 إلى المستشفى".

وفي السياق، رصد مراسل الخليج 365 مواصلة محتجين تظاهراتهم صباح الجمعة في شوارع عدة مدن بلبنان مع تسجيل صرف سعر الدولار الخميس رقما قياسيا قدر بما يزيد عن 5 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء.

واستقر السعر الرسمي في المركزي اللبناني على 1507 مع صعوبة في الحصول عليه لضعف السيولة في البنوك.

وقال محتجون لوسائل إعلام محلية الجمعة إنهم "باقون في الطرقات ولا تراجع هذه المرة حتى إحداث تغيير في السلطة الحاكمة التي تعمل على إفقار الشعب".

Advertisements

ووقعت الخميس مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت وطرابلس شمال البلاد.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء صباحً الجمعة في (السراي الحكومي) لمناقشة الأوضاع النقديّة، وفق بيان وصل للأناضول نسخة منه.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.