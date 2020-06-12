- 1/2
- 2/2
ضبطت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة كميات كبيرة من مضغة نبات التنبول ومواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر كانت محملة في مركبتين نقل متوجهه للنكاسة .
يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد ، انه تم مصادرة وإتلاف 112 كجم من مضغة نبات ورق التنبول تم ضبطها في مركبتين نقل كانت متوجهه للنكاسة إضافة إلى 16 كجم روبيان و 12 كجم خضروات مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي، و تم اتخاذ اللازم وحجز المركبتين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .
و دعى وقاد المواطنين والمقيمين ، إلى ضرورة الإبلاغ و التعاون مع الجهات المختصة في حالة وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية ويمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر صادرة وإتلاف 112 كجم من ورق التنبول في النكاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.