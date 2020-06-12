صادرة وإتلاف 112 كجم من ورق التنبول في النكاسة

ضبطت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة كميات كبيرة من مضغة نبات التنبول ومواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر كانت محملة في مركبتين نقل متوجهه للنكاسة .

يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد ، انه تم مصادرة وإتلاف 112 كجم من مضغة نبات ورق التنبول تم ضبطها في مركبتين نقل كانت متوجهه للنكاسة إضافة إلى 16 كجم روبيان و 12 كجم خضروات مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي، و تم اتخاذ اللازم وحجز المركبتين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .

و دعى وقاد المواطنين والمقيمين ، إلى ضرورة الإبلاغ و التعاون مع الجهات المختصة في حالة وجود أي ملاحظات أو مخالفات بلدية ويمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.