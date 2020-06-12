“رومارينهو” مستمر مع الاتحاد

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كشفت مصادر مقربة من نادي الاتحاد أن مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي، توصل إلى اتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرازيلي رومارينهو من أجل بقاءه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن رومارينهو قد فسخ عقده مع النادي الغربي، وذلك بعد أن تأخرت الإدارة في تسليمه رواتب 3 أشهر،
في هذا الصدد، أوضحت المصادر أن إدارة الحائلي توصلت إلى حل من أجل بقاء اللاعب بين صفوف الكتيبة الاتحادية، حيث ستقوم بتسليمه مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ مليون و200 ألف يورو.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإدارة الاتحادية قد استعانت في هذه الخطوة بالمدير الفني للفريق البرازيلي فابيو كاريلي، من أجل إقناع رومارينهو بالاستمرار مع النمور، وذلك في ظل الاحتياج لخدماته بشكل كبير.
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