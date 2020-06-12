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صدمة أوروبية في الطريق لبرشلونة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن سيناريو استئناف مباريات ، لأول مرة عقب أزمة فيروس .

ووفقًا لصحيفة “بيلد”، فإن مدينة لشبونة البرتغالية لن تستضيف فقط مباريات دوري الأبطال بداية من ربع النهائي، لكنها ستحتضن أيضًا المواجهات المتبقية من ثمن النهائي.

وأشارت إلى أن بذلك يخسر ميزة مواجهة نابولي في الكامب نو، والأمر كذلك لمانشستر سيتي أمام ، ويوفنتوس ضد أولمبيك ليون.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأن نهاية الموسم القاري، وهو اجتماع يمكن أن يعقد على مدار يومين.

ومن المتوقع أن تستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا، بداية من 3 أغسطس/آب المقبل.

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