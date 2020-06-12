شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل 390 من المرتزقة فى ليبيا منذ بدء التدخل التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المرصد السوري، أكد بأن تركيا نقلت 13 ألف عنصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، 390 قتيلا من المرتزقة السوريين منذ بدء تدخل تركيا في ليبيا.

وأجرى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناقشا خلاله استفزازات تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص وفى منطقة البحر المتوسط.

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وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية- إن أناستاسياديس وميتسوتاكيس ناقشا الجهود المنسقة في إطار سلسلة اجتماعات سيعقدانها بشكل منفصل مع الرؤساء الأجانب.

وأضاف سينتوناس أن الزعيمين قررا استمرار التواصل والتعاون الوثيق قبيل المؤتمرات التي ستقام عبر الشاشات والتي ستعقد في الساعات القادمة مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس القبرصي مؤتمراً عن بعد مع ميشيل وبوريل يوم غد الجمعة بحضور وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس.