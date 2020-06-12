ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "أين الوعود والعهود...هل من المعقول تناسي دماء أكثر من 700 شهيد من المتظاهرين وآلاف الجرحى والمعاقين .
وتابع علاوي: "أين وصلت التحقيقات المزعومة في قتل المتظاهرين؟ من هي الجهات التي نفذت ومن هي الجهات التي أمرت؟
وختم رئيس ائتلاف "الوطنية" تغريدته، بالقول: "متى تتم محاكمتهم؟ إلى متى يتم التستر على الجناة؟
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حال تكليفه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما جرى في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن.
كما تعهد رئيس الوزراء بالعمل على إجراء انتخابات عراقية شفافة، مؤكدا أن حكومته شفافة وليست حكومة غرف مظلمة.
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي مخاطبا الحكومة العراقية: "أين الوعود والعهود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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