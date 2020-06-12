رجل ينقل عدوى كورونا إلى 10 زملاء في السعودية

ونقلت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة "عش بصحة" عبر حسابها "تويتر"، إن "عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة، تسبب بنقل العدوى إلى 10 أشخاص داخل أحد مراكز العمل» وأن «فحص كورونا لا يزال جاريًا مع المخالطين من ذويهم".

وسجلت وزارة الصحة، يوم أمس الخميس، 3733 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 38 حالة، وتعافي 2065 حالة.