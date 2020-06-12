توقع خبراء الهيئة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
يتوقع الخبراء أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانا.
وأشار الخبراء إلى أن الرياح تنشط على القاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.
يشار إلى أن درجة الحرارة، اليوم في القاهرة، العظمى 36 والصغرى 24.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد المصرية: الأيام المقبلة تشهد حرارة وأمطار رعدية ورياح قد تصل لعاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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