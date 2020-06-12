البرهان: المنظومة الأمنية انحازت للتغيير وتسعى للوصول إلى حكومة منتخبة

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وأشاد بالتنسيق العالي الذي بذلته جميع الجهات المختصة في دراسة مطالب البعثة الأممية بما يحقق تطلعات وأمال الشعب السوداني.
وتابع: "افضت هذه الجهود المتواصلة في الوصول إلى تفاهم في قبول القرار واستبعاد بعض الموضوعات التي لا تتماشي مع الأهداف الكلية للدولة، وكذلك التي تمثل السيادة الوطنية بعد وضع الشروط والضوابط التي تحدد مهام وفترة البعثة بنهاية الفترة الانتقالية".
وأكد أن "اليوناميد ستخرج في الـ 31 من ديسمبر 2020، وستقوم الحكومة بتحمل مسؤلياتها في توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور".
كما أشار إلى التعاون الوثيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لإيجاد حلول لجميع المشاكل التي يعاني منها المواطن والتي تتصل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومعاش المواطن وأنهم يعملون من أجل مساعدة المواطنين وتحسين الوضع للأفضل.
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