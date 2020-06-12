الأمم المتحدة: الصواريخ التي ضربت أرامكو إيرانية

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أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

وأضاف أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة قد ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 "من أصل إيراني" كذلك.

وأضاف أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وأبريل 2018.

وقال إن "هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق" مع قرار مجلس الأمن لعام 2015، والمنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

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ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.

وتضغط واشنطن على المجلس المؤلف من 15 عضوا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي سينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي.

وأشارت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض "فيتو" إلى معارضتهما لهذه الخطوة.

ويقدم غوتيريش تقاريره مرتين في السنة للمجلس فيما يخص تطبيق حظر الأسلحة على إيران، والقيود الأخرى المفروضة عليها والتي ظلت سارية بعد الاتفاق.