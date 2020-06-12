بعد اقتحام المستوطنون الإسرائليون كفل حارس.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم برقة شمال نابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة، ليلة أمس /الخميس/، من أجل تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل المقابلة للمقامات، وأغلقوا المحال التجارية، ومنعوا المواطنين من التنقل، من أجل تأمين الحماية لهم.
وأشارت إلى أن المستوطنين اعتدوا على منزل مواطن فلسطيني، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية برقة شمال نابلس واعتقلت الشابين: عمار راغب محمد صلاح (٢٤ عاما)، وعبد سعيد صلاح (٢٤ عاما)
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