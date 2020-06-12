اليمن..مقتل مدنيين اثنين وجرح ثالث بقصف للحوثيين على تعز

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

قُتل مدنيان، وجُرح ثالث، الخميس، في قصف لجماعة الحوثيين، على مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصدر حكومي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مختص بالتصريح لوسائل الإعلام.

وقال المصدر إن "قذيفة مدفعية مصدرها قوات الحوثيين شمال غربي تعز سقطت بحي سكني بمنطقة الضباب (خاضعة لسيطرة الحكومة)، وأودت بحياة مدنيين اثنين وإصابة ثالث“.

وأضاف موضحًا أن "القتيلين هما زيد علي نعمان، ومحمد البريهي، وفارقا الحياة على الفور، فيما نقل المصاب إلى مستشفى البريهي في حي بئر باشا وسط المدينة".

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ولم تصدر أي إفادة من الحوثيين بشأن الحادثة حتى الساعة 9:00 ت غ.

ويتقاسم الجيش والحوثيون السيطرة على تعز، كبرى محافظات البلاد من حيث عدد السكان، وفشلت الجماعة في تحقيق تقدم باتجاه مركز المحافظة منذ اندلاع النزاع فيها مارس/ آذار 2015.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عامالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.