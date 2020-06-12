وزارة الدفاع تفتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي ١٤٤٢هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 22/ 10/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحًا، على أن ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 1441هـ.

وأوضحت اللجنة أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة. وأشارت إلى أن فتح باب القبول والتسجيل لعام ١٤٤٢هـ لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.