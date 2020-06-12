توكلنا : التصريح الطبي يعلق بقية التصاريح

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أوضح تطبيق “توكلنا”، أن عدم إلغاء أو الاستفادة من تصريح “طبي طارئ” من قبل طالب التصريح يُعلق استخدام التصاريح الأخرى.
وبيّن التطبيق في رده على أحد الاستفسارات، أنه في حال طلب تصريح طبي طارئ ولم يتم إلغاؤه، أو تأكيد وصول المريض في منشأة طبية برقم الهوية يُعلق استخدام التصاريح الأخرى على طالب التصريح، سواءً كان المريض نفسه أو مرافقه.
ونوه في رده على استفسار آخر، إلى أنه عند طلب تصريح تموين داخل الحي أو تصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي، يلزم التواجد في مكان السكن المُسجل بالتطبيق.
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