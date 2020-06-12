عسيري : انتشار كورونا سيتوقف خلال أسابيع قليلة في تلك الحالة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن انقطاع سلسلة انتشار عدوى “كورونا” في الرياض وكل مناطق المملكة، يتوقف بشكل أساسي على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقال عسيري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن سلسلة انتشار الفيروس ستتوقف خلال أسابيع قليلة في حالة الالتزام بالاحترازات، ولكن الإهمال فيها يعني استمرار تلك السلسلة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الأعداد الكلية في الإصابات أقل أهمية من عدد الحالات الحرجة.

ونوه إلى إمكانية تحول الرياض من حيث انتشار العدوى إلى اللون الأحمر في ظل استمرار تسجيل أعداد كبيرة بالإصابات، لافتاً إلى أن الضغط على المنشآت الصحية يزيد مع مرور الوقت لكن الوضع في الرياض من حيث استيعاب الحالات الحرجة حتى الآن جيد.

وحول مستقبل الإجراءات بالرياض، لفت إلى أن فرض احترازات أشد مرتبط بزيادة الضغط على العناية المركزة بالمنشآت الصحية، وهو الأمر الذي قد يتغير في الأيام المقبلة.