استئناف مسابقات كرة القدم في أغسطس القادم

أكد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، أنه يثمن الجهود غير المسبوقة والمثمرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة خطر انتشار الفيروس؛ معتبرًا أن هذه الجهود ما هي إلا تأكيد على حرص حكومتنا الرشيدة على صحة المواطن والمقيم.

وتابع المجلس منذ إعلان توقف نشاط كرة القدم في 14 مارس الماضي مستجدات الوضع الصحي العام مع الجهات المختصة وبدعم ومتابعة من وزارة الرياضة وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سخر كافة الوسائل لتقديم الدعم لاتحاد كرة القدم خلال فترة الجائحة.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد، الرابع من أغسطس المقبل موعد العودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020، إذ سيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتحديد مواعيد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارا من تاريخ 29 شوال 1441 ه الموافق 21 يونيو 2020 وذلك استعدادا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة، كما قرر المجلس استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة المسابقات.

وفي السياق نفسه، قرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع تصعيد الأندية الثمانية المتنافسة وزيادة أندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 إلى 28 فريق، كما أعلن المجلس أنه بناء على ما رفعته لجنة المسابقات حول مسابقات الفئات السنية، تم اعتماد ما يلي:

Advertisements

1- إلغاء بطولات الدوري الممتاز للفئات السنية غير المنتهية دون تحديد بطل أو هبوط.

2- اعتماد نتائج وترتيب بطولات الفئات السنية المنتهية وتثبيت البطل والفرق الصاعدة والهابطة

3- إلغاء بطولات المملكة للفئات السنية دون تحديد بطل، وتصعيد الفرق من الدور الذي توقفت فيه المسابقة مع استكمال المباراتين المؤجلتين لتحديد المتأهل الأخير.

4- زيادة أندية مسابقات الفئات السنية (حسب الجدول المرفق)

واعتمد المجلس زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات خلال فترة استئناف المسابقات حسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.