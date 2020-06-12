العراق يكشف حقيقة إصابة رئيس هيئة الحشد الشعبي بفيروس كورونا

ونقلت "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة العراقية نفيها الكتاب الذي نشر بشأن تشخيص إصابة مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيانها إن "ما تم نشره من كتاب مزور على أنه صادر عن مختبر الصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فيروس كورونا باسم، فالح فيصل فهد الفياض، عار عن الصحة".

وجاء في بيان وزارة الصحة العراقية أن "هذا الكتاب مزور، وبأن الوزارة ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الأمن الصحي للبلد، وإرباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية، أو مختبرات الوزارة".

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وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل طوال الليل والنهار لإجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 7.4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 417 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.