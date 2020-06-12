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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونغ تطور نسخة جديدة من هاتف "Galaxy S20" بمواصفات خاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
تعمل شركة ”سامسونغ“ الكورية على إصدار جديد من Galaxy S20 لينضم لسلسلة Galaxy S Lite.
ومن المقرر أن توفر الشركة 3 إصدارات من هذا الهاتف، والذي يشار إليه باسم Galaxy S20 Fan Edition داخليًا.
وستطرح الشركة الإصدار الجديد من الهاتف في جميع أنحاء العالم
وبالرغم من أن المواصفات التفصيلية لهذا الهاتف غير معروفة حتى الآن، إلا أن التسريبات تُشير إلى أنه سيحتوي على 128 غيغابايت على الأقل من الذاكرة الداخلية، وسيتم تشغيل الجهاز على Android 10 مع One UI 2.5.
ويتشابه الإصدار الجديد من Galaxy S20 مع جهاز Galaxy S10 Lite والذي قامت الشركة بإطلاقه في جميع أنحاء العالم باستخدام Snapdragon 855 .
ويمكن أن يتميز الإصدار الجديد بالقدرة على الأداء بشكل أفضل من تشكيلة Galaxy S20 الفعلية، خاصة في الأسواق خارج الولايات المتحدة، حيث كان لدى العملاء مخاوف جدية بشأن أداء Exynos 990 مقارنة بشريحة Snapdragon 865.
ومن غير الواضح الآن سعر هذا الجهاز، ولكن يمكن أن يتراوح ما بين 800 دولار أو أكثر.
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