لبنان يشتعل ليلا في مختلف المناطق وخروج المتظاهرين إلى الشوارع

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن وسط بيروت شهد مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذي حاولوا بدورهم إزالة العوائق الحديدية من على الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي.

هذا الأمر دفع القوات الأمنية إلى استخدام القوة لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة الأمنية في منطقة رياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية.

كما أقدم عدد من ​المحتجين​ على تحطيم واجهة عدد من ​المصارف​ في منطقة ​الحمرا​ في بيروت، وعمد شبان إلى قطع الطريق في المحلة بالقرب من ​مصرف لبنان المركزي​.

أما شمالا، قام متظاهرون بمحاولة إحراق فرع مصرف لبنان المركزي في طرابلس من خلال إلقاء قنابل مولوتوف الحارقة، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقوة لفض التظاهرات وسقط عدد من المصابين بجروح ورضوض عديدة.

كما أغلقت العديد من الطرقات جنوبي لبنان وعلى الأتوستراد الدولي المؤدي إلى سوريا في البقاع.