شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين اعتداء إرهابى فى نيجيريا خلف العديد من الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر الخميس بشدة الاعتداء الإرهابى الذى استهدف يوم الثلاثاء الماضى سكان قرية فيلو فى مقاطعة بورنو شمال شرقى نيجيريا والذي خلف العديد من الضحايا. وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريحات له "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 9 يونيو الجاري سكان قرية فيلو في مقاطعة بورنو شمال شرق نيجيريا والذي خلف العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

وأضاف "نتقدم بخالص التعازي لعائلات الضحايا ونجدد تأكيد تضامننا مع حكومة نيجيريا وشعبها الشقيق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تدين اعتداء إرهابى فى نيجيريا خلف العديد من الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.