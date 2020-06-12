شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزى الرئيس النيجيرى فى ضحايا هجوم إرهابى شمال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس النيجيرى محمد بخارى ، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع في شمال بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان قال " تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع نيجيريا وشعبها، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب نيجيريا باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب نيجيريا وشعبها كل سوء ومكروه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يعزى الرئيس النيجيرى فى ضحايا هجوم إرهابى شمال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.