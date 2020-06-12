كورونا..السودان يسجل 148 إصابة جديدة و12وفاة‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية ، فجر الجمعة، عن تسجيل 12 وفاة، و148حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتعافي 76 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365 أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6 آلاف و730 بينها 413 وفاة، وألفين و 278 متعافا..

وحتى فجر الجمعة ، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و 583 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 423 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و833 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.