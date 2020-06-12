تونس..دفن 32 جثة لمهاجرين غير شرعيين والإعداد لدفن آخرين

صفاق (تونس)/بسام بن ضو/الخليج 365

قال مسؤول محلي تونسي، الخميس، إنه "جرى دفن 32 جثة لمهاجرين غير شرعيين، خلال يوما الأربعاء والخميس، من الذين لقوا حتفهم في غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس(جنوب)".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، معتمد (مسؤول محلي) ساقية الداير بمحافظة صفاقس، لسعد البنزرتي، أضاف فيها قائلا "كما أعددنا 100 قبر لاستقبال جثث أخرى".

وشدّد بنزرتي على أن "المقابر كانت فردية احتراما للحرمة البشرية وحفظا لكرامة الموتى سواء كانوا تونسيين أو أجانب".

واستطرد قائلا "ظروف الدفن كانت عادية وفقا لمراسيم الدفن المتعارف عليها في تونس .

وبحسب بنزرتي فإن فرق الحماية المدنية (الدفاع المدني) التونسية انتشلت، منذ يوم الثلاثاء إلى حدود الخميس، 54 جثة لمهاجرين غير نظاميين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل منطقة القراطن بجزيرة قرقنة من محافظة صفاقس.

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بدوره قال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي ، إن "الجثث المنتشلة الخميس وعددها 19 لا تزال مجهولة الجنس في انتظار تحديدها من قبل الطب الشرعي ".

ولفت إلى وجود تونسي واحد مع جملة الجثث المنتشلة وهو ربان السفينة فيما لا تزال جنسيات البقية مجهولة ومن المرجح أن تكون اغلبها من دولة كوت ديفوار، على حد تعبيره .

ومضى التركي قائلا إن "مركب صيد كان يقل عددًا لم يحدد بعد من المهاجرين غير النظاميين انطلق من سواحل محافظة صفاقس ليلة 5 و 6 يونيو/حزيران في اتجاه ايطاليا، غرق عند ساحل منطقة القراطن بجزيرة قرقنة .



وأكد التركي أن البحث لا يزال جاريا عن بقية المفقودين الذين كانوا على متن القارب، من قبل وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية بمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية.



وتزايدت وتيرة الهجرة غير الشرعية صوب أوروبا، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة السابقة، بعد تشديد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.

ووفق أرقام رسمية، فإن "22 ألف شاب تونسي هاجروا بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.