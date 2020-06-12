العراق..محافظة ذي قار تفرض حظراً شاملاً لتجوال الأشخاص والمركبات

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أعلن ناظم حميد الوائلي، محافظ "ذي قار" جنوبي العراق، فرض حظر شامل لتجوال الأشخاص والمركبات في عموم المحافظة بدءاً من الجمعة، وحتى إشعار آخر، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وتخضع المحافظات العراقية منذ السبت الماضي ولمدة أسبوع لحظر شامل لسير المركبات، فيما يسمح للأفراد بالخروج للتبضع وقضاء الحاجات الضرورية.

وقال الوائلي في بيان، إنه تقرر "تطبيق الحظر الشامل والكامل للتجوال على المركبات والأفراد في عموم مركز المدينة واقضيتها ونواحيها دون استثناء، واستمرار تعطيل الدوام في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر".

وأكد "إغلاق وإيقاف كافة الأنشطة التجارية والرياضية، والمطاعم والمقاهي، وعيادة الأطباء كافة، وتتولى مديرية شرطة ذي قار ابتداءً من الساعة السادسة صباح الجمعة،إغلاق كافة الطرق الرئيسية، الخارجية منها، والداخلية ومداخل المدن ومخارجها، والمناطق السكنية كافة".

Advertisements

وأضاف الوائلي أنه تقرر"منع التجمعات السكانية بكافة إشكالها، وتطبيق الحظر على الجميع وبشكل صارم باستثناء سيارات الحمل الخاصة بنقل المواد الغذائية والطبية والوقود".

ودعا محافظ ذي قار، جميع المواطنين، إلى "عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، والتباعد الاجتماعي عند الخروج، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق إجراءات الحظر".

وحتى أمس، الخميس، بلغت إجمالي الإصابات في العراق بفيروس "كورونا" 16675 إصابة، بينها 457 حالة وفاة، و6568 حالة شفاء.

وحتى صباح الجمعة ، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و 597 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 423 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و841 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.