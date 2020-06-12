مصر.. حبس البلوغر "شيري هانم" وابنتها بتهمة خدش الحياء العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس البلوغر شريفة رفعت المعروفة باسم ”شيري هانم“ وابنتها نورا هشام وشهرتها ”زمردة“، على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامهما بـ“خدش الحياء العام“.

ووجهت النيابة العامة لهما اتهامات بـ“انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض، صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام“.

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وأشارت النيابة المصرية في بيان لها إلى أن المتهمتين ”نشرا دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها“.

وأكد البيان ”إنشاءهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم سالفة الذكر“.

وأضاف أن المتهمتين ”نشرتا مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وشتائم وعبارات تخدش الحياء“، مما تسبب في غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على المتهمتين، عقب ورود شكاوى إلكترونية إلى وزارة الداخلية تفيد بـ“تقديم سيدة شهرتها شيرى هانم وابنتها، مقاطع فيديو غير لائقة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي“.