النائب العام يصدر قراراً بتحديد اختصاصات نيابة الأسرة والطفل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة قراراً بتحديد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل، ويشمل القرار تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي.

ويأتي قرار إنشاء نيابة للأسرة والطفل، للطبيعة الخاصة للمسائل المتعلقة بالأسرة، وتتعلق في جوهرها بأخص أمور العلاقات الإنسانية، والمتصلة بالأطفال، سواء كانوا جانحين أم ضحايا، وتتطلب قدراً من التخصص، وحفاظاً على الأدلة، وضمانات لحماية الطفل، بإجراءات متسارعة، بما يستلزم إيجاد آلية جديدة تحقق عدالة أوفى وأقرب منالاً. كما أن إنشاءها يستلزم وجود مبنى لها منفصل عن غيرها من النيابات التي تثار فيها النزاعات في القضايا الجزائية وغيرها، حماية للأسرة وللأطفال، فضلاً عن توظيف التقنية في سماع وسؤال الأطراف، باستخدام تقنية «فيديو كونفرس».

ونص القرار على اختصاصها بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة، ورعاية شؤون القصّر أمام المحاكم المختلفة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة» الذي أكد ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة، تتفق وحداثة سنّه. وحدد الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إصلاحه وتقويم سلوكه. والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019، بشأن الحماية من العنف الأسري، والقضايا التي تقع في محيط الأسرة، وما يستتبعه من العمل على تبصير أطراف النزاع، بالإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة ومحاولة الصلح بين الأطراف.

كما نص على أن يكون لنيابات الأسرة والطفل، في سبيل أداء مهام اختصاصها، اتخاذ ما تراه لازماً من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. (وام)