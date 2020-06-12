شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على تكليف «هيئة عقارات الدولة» للنظر في طلبات ذوي الشأن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

رفع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة العامة لعقارات الدولة للنظر في طلبات تملك العقارات التي تقدم من ذوي الشأن.

وأوضح معاليه أن الموافقة الكريمة تأتي تأكيداً على رعاية الدولة وحمايتها للملكية الخاصة والعامة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضع الآليات والقواعد اللازمة لتنفيذ مقتضى الموافقة، وستعلن عبر القنوات الرسمية لها عن كيفية تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وأفاد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الطلبات ستشمل أي طلب تملك عقار لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي، منوهاً إلى أن الهيئة لن تنظر في طلب تملك العقار متى ما كان في موقع لا يجوز اكتساب الملكية فيه شرعاً أو نظاماً، أو نفت المصورات الجوية وجود إحياء فيه، أو تعارض مع المخططات التنظيمية، أو كان مخالفاً لأمر المنع الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.