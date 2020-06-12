شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تعلن موعد فتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي ١٤٤٢هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية.

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وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن التقديم يبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق 22/ 10/ 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 1441هـ.

وأهابت اللجنة بالطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) من خلال الرابط التالي (اضــغط هــنا) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وبينت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع أن فتح باب القبول والتسجيل للعام ١٤٤٢هـ لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.