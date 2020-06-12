شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبرها دليل براءة موكله.. محامي «خالد الدوسري» يكشف تفاصيل وثيقة رسمية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف سعود متعب بن قويد، عضو مجلس منطقة الرياض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، عن وثيقة رسمية أمريكية،قال إنها دليل براءة موكله، حيث تثبت كذب الإدعاءات الأمريكيه تجاه المعتقل خالد الدوسرى.

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وأوضح “بن قويد” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بعد القبض على خالد الدوسرى من قبل السلطات الأمريكية قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بإرسال المواد الكيميائية إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها، مؤكداً أن الوثيقة التي نشرها تم إخفائها ولم تصل للمحكمة (أثناء تداول القضية).

وتوضح الوثيقة إفادة معمل معتمد بطبيعة المواد الكيميائية التي وُجدت في غرفة الدوسري بعد تحليلها، حيث أفاد المعمل بأن المواد لم تكن مخلوطة، وأن كمياتها ليست كافية لصناعة مواد متفجرة.