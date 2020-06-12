شكرا لقرائتكم خبر عن هل تريد احتراف برنامج «الإكسل»؟.. إليك نصائح خبير مختص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه عبدالعزيز الحمادي، الخبير المتخصص في الشأن التقني، نصيحة مهمة لمن يريد احتراف برنامج الإكسل.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا أردت احتراف الاكسل أو جداول بيانات Google فيجب عليك حفظ أهم “الدالات”! بحيث تضيف علامة = ثم تكتب أي دالة ليتحول لك البرنامج إلى نظام حسابي عجيب ينجز لك العمل في ثواني!
ونشر الحمادي رابط قائمة دوال الاكسل (اضغط هنا) كما نشر قائمة دوال جداول بيانات Google من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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