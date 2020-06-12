الإمارات تبحث مع اليونان التدخلات التركية في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات، واليونان.

قاعدة سياسية صلبة للعلاقات الاماراتية اليونانية

كما بحث سموه، ووزير الخارجية اليوناني، تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا، والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الجانبان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، واليونان، وتستند إلى إرادة سياسية قوية، وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

اتفاق حدود بحرية يوناني ايطالي بناءة:

وعن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «إن البلدين أظهرا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم، والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط».

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تعاون مثمر في مجال التجارة وبناء الموارد:

وأضاف سموه «يجب أن تقوم الدول بتعزيز التعاون المشترك، وبناء مواردها، والعمل على جذب الشركات والاستثمارات في هذه الموارد»، مؤكداً سموه على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، واليونان، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين.

التدخل العسكري التركي في ليبيا:

من جانب آخر، أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن خيار الحسم العسكري الذي يسعى إليه النظام التركي سيطيل معاناة الليبيين. وأعرب عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد حقناً لدماء الليبيين كخطوة أولى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة من بوابة الأمم المتحدة.

وكتب في تغريدة له على موقعه الرسمي بتويتر «سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي».

وقال قرقاش إن المبادرة المصرية أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي، لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. وأضاف «نستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي».وكانت الإمارات أعلنت، السبت الماضي، تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. ودعم الجهود الهادفة الى الوقف الفوري للاقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.