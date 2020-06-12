«الصحة العرب» يدعو إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات لمواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

أكدت وسائل إعلام سعودية، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سوف تفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت الصلاة بأربعين دقيقة اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر لتجنب الازدحام، ضمن الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة. جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة على جميع فروعها في مناطق المملكة، بالموافقة على عرض افتتاح المساجد خلال أربعين دقيقة من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، إضافة إلى التعاميم السابقة التي أقرتها في بروتوكولات فتح المساجد والترتيبات اللازمة بموجب جهوده لحماية المؤمنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وأعلن مصدر سعودي، من جانب آخر، اعتزام المملكة فتح المسجد الحرام للمصلين في 26 من شهر شوال الجاري وفق اشتراطات صحية محددة.

من ناحيتها، أعلنت الكويت أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض فيروس «كورونا» في البلاد بلغ 24137 حالة بعد تعافي 849 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة أن الفحص الطبي أثبت إصابة 268 نزيلاً بالسجن المركزي شفي 225 منهم بينما يستمر الباقون داخل العزل «تحت المتابعة وفي طور الشفاء».

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بالوباء بين السجناء في الكويت. وبدأت الكويت في 31 مايو مرحلة جديدة في التعامل مع الأزمة الصحية تتضمن العودة إلى الحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة. وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى.

Advertisements

بدورها قررت السلطات المصرية تمديد حظر التجول الليلي أسبوعين آخرين فيما بدأت دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو المقبل، وذلك في المحافظات الأقل تضرراً، وأكدت على عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد. وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أنها تستعد لمرحلة إعادة فتح المساجد، ووجه وزير الأوقاف كلاً من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

لا إصابات جديدة في تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس لليوم الثامن على التوالي ليقف إجمالي المصابين بالفيروس التنفسي عند 1087 شخصاً.

للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة. كما وصلت حالات الشفاء من كورونا إلى 989 حالة فيما لم تسجل أيضا أي وفيات جديدة بالفيروس ليقف عدد المتوفين بكورونا في تونس عند 49 شخصاً.

من جهة أخرى، دعا مجلس وزراء الصحة العرب إلى تعزيز التنسيق العربي في مواجهة الجائحة، وتقديم الدعم للدول العربية الأكثر احتياجاً، واتخاذ إجراءات الحماية الملائمة من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديداً للأمن الصحي العربي إضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المجلس في بيانه الختامي الصادر عقب الاجتماع الافتراضي، الذي عقده المجلس، على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين وزارات الصحة في الدول العربية بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما قرر تبادل الخطط الاحترازية لمواجهة تحديات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها.