62 % نسبة شفاء مصابي «كورونا» في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس «كورونا» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء أكثر من 45 ألف فحص جديد، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، في الكشف عن 479 إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة. وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 40986.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 286.

وأعربت عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد، ضمانا للصحة والسلامة للجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1217 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 25234 حالة، لتبلغ نسبة الشفاء لإلى الإصابات 62%.

(وام)