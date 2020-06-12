شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يضع اللمسات الأخيرة على مقترحات لإصلاح الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضع البيت الأبيض اللمسات الأخيرة على مسودة مقترحات بشأن إصلاح أجهزة الشرطة،في وقت ظهر انقسام سياسي في الكونجرس حيال الإصلاحات مع انعقاد جلسات استماع في مجلس النواب، فيما اعتدى محتجون على تماثيل لرموز يعتبرونهم عنصريين،ورفض الرئيس الأمريكي إزالة أسماء قادة عسكريين كونفدراليينمن على قواعد عسكرية وأيدت رئيسة مجلس النواب إزالة هذه الأسماء المرتبطة بالعبودية من قواعد الجيش الأمريكي.

سقف المطالب

وقال البيت البيض إنه يضع اللمسات النهائية على المقترحات الخاصة بإصلاح جهاز الشرطة بعد مقتل جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له، مضيفاً أن خفض حصانة رجال الشرطة «لن يجدي نفعاً».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني إن خطط الإدارة لمعالجة مخاوف المتظاهرين بشأن فظاظة الشرطة في سبيلها «للمراحل النهائية» مضيفة أن المقترحات يمكن إعلانها في غضون «الأيام المقبلة».

لكنها استبعدت دعماً رئاسياً للمساعي الرامية لتقليل الحصانة الممنوحة للشرطة، وهو ما قالت إنه «سيدفع الشرطة إلى التراجع».

من جهة أخرى،قال رئيس شرطة مينيابوليس الأمريكية، إن إدارة شرطة المدينة ستنسحب من المفاوضات مع النقابة التي تمثل ضباط الشرطة، والتي كانت تستهدف تسهيل عملية إصلاح الجهاز في أعقاب وفاة جورج فلويد.

ضحية جديدة لعنف الشرطة

وأعلنت سلطات ولاية واشنطن أول أمس الأربعاء عن فتح تحقيق جديد بشأن وفاة رجل أسود خنقاً خلال توقيفه على يد الشرطة في مارس، فيما كان يشكو من عجزه عن التنفس، كما حصل مع فلويد في منيابوليس الشهر الماضي.

من جهته، أطلق شقيق جورج فلويد من الكونجرس الأمريكي نداء مؤثراً دعا فيه النواب إلى «وضع حد لمعاناة» الأمريكيين من أصل إفريقي وتبني إصلاحات فعلية لقوات الشرطة.

وقال فيلونيز فلويد خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب أول أمس الأربعاء، إنه «لا يستطيع وصف الألم» الذي شعر به حين شاهد الفيديو المصور الذي أظهر ما تعرض له شقيقه حين قضى اختناقاً تحت ركبة الشرطي ديريك شوفن.

وعقدت جلسة الاستماع التي شارك فيها ممثلون للشرطة والمجتمع المدني، في إطار دعم اقتراح قانون قدّمه مطلع الأسبوع نواب ديمقراطيون يرمي إلى «تغيير الثقافة» في صفوف قوات الشرطة في الولايات المتحدة،وهو ينوي خصوصاً إنشاء سجل وطني لرجال الشرطة الذين يرتكبون أخطاء وتسهيل الملاحقات ضد أفراد الشرطة وإعادة التفكير في مسألتي التجنيد والتأهيل.

تنديد بعنصرية ممنهجة

وكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بعد الجلسة في تغريدة «توجد عنصرية ممنهجة ليس فقط وسط قوات الأمن لكن أيضاً في مجالات التعليم والإسكان وفي كل ما نقوم به». وأضاف «علينا العمل جاهدين لوضع حد لها».

لكن شكوكاً تحوم حول إمكان إقرار النص في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

على صعيد آخر،أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع لمقترح إزالة أسماء جنرالات كونفدراليين من حقبة الحرب الأهلية من قواعد عسكرية في الولايات المتّحدة.

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وقال ترامب في تغريدة إنّ «البعض اقترح إعادة تسمية ما يصل إلى عشر من قواعدنا العسكرية الأسطورية». وأضاف أنّ «هذه القواعد العسكرية أصبحت الآن جزءاً من التراث الأمريكي العظيم»، مشدّداً أنّ على إدارته «لن تنظر حتّى في هذا الاحتمال».

وختم ترامب تغريدته بالقول «احترموا جيشنا!».

تراث يثير الانقسام

والحرب الأهلية التي مزّقت الولايات المتحدة بين 1861 و1865 كان سببها الأساسي نظام العبودية الذي انقسمت بشأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت هذا النظام وأخرى جنوبية رفضت تحرير العبيد .

وشددت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني على موقف ترامب الإبقاء على أسماء منشآت عسكرية مثل فورت براغ في كارولينا الشمالية كما هي .واعتبرت الدعوة إلى ذلك «أمراً لا يجدي نفعاً على الإطلاق».

واكتسبت المطالبة بتغيير أسماء تلك المنشآت التي تحمل اسماء جنرالات كانوا مدافعين شرسين عن نظام الرقيق.مزيداً من الزخم تزامناً مع التظاهرات الحاشدة احتجاجاً على وحشية الشرطة بحق الأمريكيين من أصل إفريقي، والتي اندلعت إثر وفاة جورج فلويد على يد شرطي.

كما تركز غضب المتظاهرين أيضاً على تماثيل لرموز الحرب الأهلية الجنوبيين والعلم الكونفدرالي وتماثيل لكريستوفر كولومبس الذي يرجع إليه فتح الأمريكيتين أمام المستعمرين الأوروبيين.وتعرض تمثال لكولومبوس لقطع الرأس في بوسطن،وتعرض آخر للتخريب في ميامي فيما رمي ثالث في بحيرة في فيرجينيا في إطار الحركة المناهضة للعنصرية.

وأظهرت مقاطع فيديو لقناة «دبليو دبليوبي تي» في وقت متأخر الأربعاء تمثالاً لرئيس الكونفدرالية جيفرسون ديفيز ملقى في الشارع في ريتشموند في فرجينيا بعد إزالته من قاعدته.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه ينبغي إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين كونفدراليين من الكابيتول هل، مقر السلطة التشريعية في واشنطن. وكتبت بيلوسي للجنة تضم أعضاء من الحزبين «النصب التذكارية التي تجسد رجالاً دعوا إلى القسوة والوحشية لتحقيق غايات عنصرية تشكل إهانة بشعة لمثل» الديموقراطية والحرية الأمريكية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق هذا الأسبوع أنه على الأقل منفتح «على نقاش بين الحزبين» حول إعادة تسمية القواعد العسكرية.

وفي الأثناء، أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستحظر رفع أعلام الكونفدرالية - التي لا يزال رفعها شائعاً في الولايات الجنوبية - عن كافة سفنها ومنشآتها.

الى جانب ذلك، قررت «أمازون» منع الشرطة الأمريكية مؤقتاً من استخدام برنامجها «ريكوغنيشن» للتعرف إلى الوجوه لمدة عام تحت ضغط منظمات الدفاع عن الحريات والتظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة. وقالت المجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية قي بيان «ندعو إلى تبني قواعد أكثر صرامة من قبل الحكومات للجوء أخلاقي إلى تقنيات التعرف إلى الوجه، ويبدو أن الكونغرس مستعد لمواجهة هذا التحدي».

ومنذ موت فلويد قبل أسبوعين، تحاول الشركات وكذلك السلطات المحلية والوطنية، التحرك رداً على ضغط الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي. ويطالب المتظاهرون خصوصاً بإصلاحات في العمق في أجهزة الشرطة وأنظمة المراقبة التي يرون أنها تستهدف خصوصاً السود بشكل غير متناسب.

وقالت «أمازون» في بيان «نأمل أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونجرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة».

وتدعو منظمات حقوقية، منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تزويد الشرطة بتقنياتها للتعرف إلى الوجه.(وكالات)