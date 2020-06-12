خلاف «إسرائيلي» أمريكي حول ضم الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر أمس الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق، بينما تواصلت اعتداءات مجموعات المستوطنين على الفلسطينيين في محافظة نابلس، في وقت تظاهر العشرات من النشطاء الفلسطينيين أمام مقر الامم المتحدة في غزة للتنديد بالعنصرية الامريكية و«الاسرائيلية»، وبينما كشفت وزيرة «إسرائيلية» عن وجود خلافات مع أمريكا بشأن ضم أراض بالضفة، جدد الأردن تاكيده أن ضم «إسرائيل» أراضي فلسطينية لا يمكن أن يمر دون رد.

اعتقالات ومواجهات

واعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن دهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في بلدة عزون في محافظة قلقيلية، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدتي دير أبو ضعيف وقباطية قضاء محافظة جنين، بينما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً على حاجز عسكري جنوب المدينة، كما نصبت قوات الاحتلال خيمة على أراضي الفلسطينيين شمالي الخليل.

وفي محافظة القدس، اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين فيما رد الشبان بالمفرقعات والحجارة والزجاجات الحارقة.

اعتداءات المستوطنين

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وفي السياق، اعتدى مستوطنون على مواطن في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما أحرق مستوطنون مركبة في بلدة زيتا جنوبي نابلس.

من جهة أخرى، رفع المشاركون في تظاهرة غزة صور الامريكي جورج فلويد الذي قتله الشرطة الامريكية، والفلسطيني إياد الحلاق الذي قتلته الشرطة «الاسرائيلية». وقال أشرف زايد من الاتحاد العام للهيئات الشبابية إن العنصرية والعنهجية البشعة التي يمارسها الاحتلال «الإسرائيلي» بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وباقي المناطق المحتلة هي نفس العنصرية البشعة التي قتلت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في أمريكا.

في غضون ذلك، قالت وزيرة شؤون المستوطنات تسيبي هوتوفلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع واشنطن ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية. وأشارت إلى صعوبات قد يواجهها نتنياهو في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريباً، وقالت لراديو الجيش «الإسرائيلي» إن «هناك خلافات بيننا وبين الأمريكيين، وبيننا وبين حزب أزرق أبيض بزعامة وزير الجيش بيني جانتس». ولفتت هوتوفلي إلى أنه «ليست هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الضم، ويتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة «الإسرائيلية» والجانب الأمريكي».

توافق أردني ألماني

الى ذلك، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، أن ضم «إسرائيل» ثلث دولة فلسطين هو خرق للقانون الدولي ويغرق المنطقة بالصراع. في حين أكد ماس أن الاتحاد الأوروبي يرفض كافة الخطوات الأحادية من ضم أراض وردات الفعل التي قد تحدث والتي ستشكل خطراً على المنطقة. (وكالات)