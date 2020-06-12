واشنطن: سنواصل إدراج داعمي «حزب الله» على لائحة العقوبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت : ”الخليج 365”:

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، امس الخميس، العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة، فيما أكدت السفيرة الأمريكية دعم بلادها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان كي يتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية المالية التي يعانيها، بينما أعلنت ​​​​​​​المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن بلادها ستواصل إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل ميليشيات «حزب الله» في قوائم الإرهاب والعقوبات، في وقت تواصلت الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية اعتراضاً على ارتفاع سعر الدولار، واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع قطع للطرقات، لاسيما في البقاع، والشمال.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إيريكا تشوسانو، إن الدول تقوم في مختلف أنحاء العالم بمواجهة «حزب الله»، وإدراجه كمجموعة إرهابية، وفرض العقوبات عليه، وإيقاف عملائه. وقالت لموقع إعلامي، امس الخميس، إن «العقوبات الأمريكية جزء من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة تأثير «حزب الله» الفاسد في لبنان، ودعم استقرار الدولة وازدهارها وسيادتها»، مشيرة إلى أن بلادها «لن تتردد في مواصلة إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل «حزب الله» وتوفير الدعم له، بما فيها حلفاؤه المحليون». وأثنت تشوسانو على الإجراء الذي اتخذته ألمانيا في 30 إبريل/ نيسان الفائت بحظر «حزب الله» بكامله، لكونه منظمة إرهابية، وعلى الإجراء القوي الذي اتخذته إزاء داعمي «حزب الله» المشتبه فيهم.

من جهة أخرى، تواصلت الاعتصامات والاحتجاجات منذ ليل، امس الأول الأربعاء، حيث نفذت مجموعة من الناشطين وقفة أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بقضاء مستقل، وإعطاء الحرية لهذا القضاء ليتمكن من المحاسبة. وتجمع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي أمام سنترال الميناء في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار الدولار، ورددوا هتافات ضد سياسة الحكومة، وشددوا على محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. كما اعتصم عدد من الشبان أمام قصر عدل ​طرابلس​ للمطالبة بإطلاق الناشط ربيع الزين، ورددوا خلال الاعتصام هتافات دعت ​القضاء​ إلى عدم توقيف الناشطين الذين يطالبون بالعدالة، ودولة القانون. واعتصم عدد من المناصرين للتيار «الوطني الحر» أمام قصري عدل بيروت، وبعبدا، مطالبين بالكشف عن حقيقة ملف الفيول المغشوش مرددين شعار «بدنا الحقيقة». كما نفذ أصحاب وعمال المؤسسات التجارية والصناعية في زحلة البقاعية، اعتصاماً رمزياً على الطريق الدولية في تعنايل. وطالب المعتصمون الحكومة بالعمل على تثبيت سعر صرف الدولار، ووقف أعمال التهريب إلي سوريا، في وقت واصل المحتجون قطع الطرق في البقاع منذ ليل، امس الأول الأربعاء، لاسيما تعلبايا، وسعدنايل وجديتا العالي، إضافة إلى قطع ساحة النور في طرابلس، تنديداً بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، بعدما وصل الدولار إلى نحو 5000 ليرة لبنانية، وحصلت اعتصامات ووقفات احتجاجية في بيروت، وطرابلس، وصيدا، والبقاع، وعكار، وقطع المحتجون الطرق الدولية في البقاع، والجنوب، والشمال، وجبل لبنان، لاسيما طريق بيروت دمشق.