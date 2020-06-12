شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج النووي الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

يحق لدولة الإمارات أن تفخر ببرنامجها النووي السلمي الذي حققت من خلاله أعلى معايير السلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي، والذي تشرف على عملياته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لضمان تنفيذ العمليات كافة وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية والأداء.

ويعتبر مشروع محطات براكة، الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة في غاية الأهمية إلى البنية التحتية الوطنية الاستراتيجية لدولة الإمارات، يسهم في إنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة، إلى جانب كونه واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والذي سوف يساهم في تحقيق الازدهار المنشود.

هذه الزيارة المباركة تؤكد حجم الاهتمام والدعم الذي يحظى به المشروع من قبل القيادة الحكيمة، رغم ما تعيشه البلاد من ظرف استثنائي بسبب المواجهة الشرسة مع فيروس كورونا الفتاك، حيث كانت رؤية سموه حافزاً نحو تطوير هذا المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، وبناء على سياسة واضحة تتبنى الشفافية وعدم الانتشار النووي كإحدى أولويات سياستها الخارجية.

وخلال زيارة سموه لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أعرب عن فخره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت، وثمن الالتزام الذي تحلت به الكفاءات الإماراتية التي تعمل جنباً إلى جنب مع الخبرات العالمية لضمان أعلى معايير السلامة في أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، مؤكداً أنه مشروع تاريخي كبير للدولة، سيعزز مكانتها ودورها الريادي بقطاع الطاقة الصديقة للبيئة المتنامي، إلى جانب الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشكلها البرنامج لدولة الإمارات، وإسهام المشروع بمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة التغير المناخي على المنطقة والعالم.

ومحطات براكة للطاقة النووية ستنتج قريباً طاقة صديقة للبيئة على مدار الساعة لشبكة كهرباء الإمارات، وتُعد محركاً للنمو في الدولة من خلال توفير آلاف الوظائف التي تتطلب كفاءة عالية، إلى جانب تطوير قطاع صناعي جديد لدعم تشغيل المحطات.

واطلع سموه على الإنجازات التاريخية التي حققتها المؤسسة، والتقى في غرفة التحكم الرئيسية فريق التشغيل المكون من خبراء إماراتيين ودوليين معتمدين لتشغيل مفاعل المحطة والتحكم به بأمان، وتفقد سير العمل في المحطات الثلاث الأخرى، حيث جرى الإعلان عن إنجاز كبير جديد، تمثل في استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة.

إنها الإمارات دائماً: يد تبني للحاضر والمستقبل، ويد تحارب الأعداء مهما تنوعوا، والنصر دائماً للمبادئ الخلاقة.

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