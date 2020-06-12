شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تسارع تفشي الفيروس في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 416343 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في ديسمبرالماضي، وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7.38 مليون إصابة في 196 بلداً وإقليماً.

وحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكينز بلغ عدد الإصابات مليونين في الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 112 ألفاً و924.

تنديد صيني

فند الصين دراسة امريكية تفيد بأن الوباء بدأ في اغسطس الماضي. ووصفت بكين بالمعلومات الخاطئة الدراسة التي اجرتها جامعتان أمريكيتان، تشير إلى انتشاره في ووهان منذ أغسطس 2019، أي قبل عدة أشهر من التقديرات المعتمدة، وذلك بناء على مقارنة صور الاقمار الصناعية لمواقف السيارات في المستشفيات الحكومية في ووهان وعدد مرات البحث عن السعال والاسهال والقيء في محرك البحث جوجل الصيني.

أمريكا الجنوبية

تجاوز عدد الوفيات 70 ألفاً في القارة الأمريكية الجنوبية، وسجلت البرازيل اكثر من نصف الوفيات. وتجاوز إجمالي الوفيات في هذه المنطقة 71 ألفاً و915.

وفتحت مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل، جزئياً متاجرها. وفي ريو دي جانيرو، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان والوجهة السياحية الرئيسية فيها، أكد رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا فتح المراكز التجارية الخميس (امس).

في المكسيك، تخطت حصيلة الوفيات 15 ألفاً. كما سجلت بنما، أكبر عدد إصابات يومية قدره 656 إصابة.

واكد المعارض لويس أبي نادر، المرشح، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الدومينيكان، اصابته بالفيروس.

وأعلنت الحكومة الكوبية إعادة فتح تدريجية للسياحة والتجارة والنقل العام بعد إعلان السيطرة على الوباء. ولم يتم الإعلان عن موعد لاستئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية.

فتح الحدود الأوروبية

أوصت المفوضية الأوروبية أمس الخميس بإعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو أمام المسافرين من دول غرب البلقان، ودعت الدول الأعضاء إلى الاتفاق على لائحة لدول أخرى يمكن أن يشملها رفع القيود.

كما أوصت السلطة التنفيذية الأوروبية برفع كل القيود على الحدود الداخلية الأوروبية في 15 يونيو.

وانخفض عدد طلبات اللجوء المسجلة في أوروبا بنسبة 87% في ابريل مقارنة مع مطلع العام.

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شكاوى في إيطاليا

في إيطاليا، قدمت عائلات وأقرباء ضحايا فيروس كورونا المستجد حوالى خمسين دعوى أمام نيابة برغامو، في أول تحرك قضائي من نوعه في البلاد حيث أوقع الوباء حوالى 34 ألف وفاة. وفي إطار تحقيق قضائي آخر حول الوباء، طلبت النيابة العامة الاستماع لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي واثنين من وزرائه.

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالجهود المذهلة التي بذلت في بريطانيا في سبيل السيطرة على الوباء.

المدن الترفيهية

أعيد افتتاح متنزه لي بوي دو فو الترفيهي الفرنسي المشهور. وأعلنت ديزني لاند أنها تريد إعادة فتح متنزهها الشهير في كاليفورنيا الامريكية في منتصف شهر يوليو

إفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الاصابات تتسارع في إفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها. وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا : نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة. وأضافت: أحد التحديات الرئيسية في إفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص.

روسيا

تخطت روسيا عتبة 500 ألف إصابة، رغم العودة التدريجية إلى مظاهر الحياة الطبيعية ونهاية العزل في العاصمة موسكو، والبدء بفتح الحدود.

الهند

يبدو أفق الأزمة أكثر سلبية في الهند حيث يخشى الأطباء المنهكون من أنها لا تزال في بدايتها. وأعلن الطبيب ديفين جونيفا من مستشفى ماكس سمارت سبيشلتي في نيودلهي لفرانس برس: لا نعرف متى سيبلغ الوباء الذروة.

هجرة أفيال

في تايلاند، فر ألف فيل مهددة بالجوع من الحدائق التي هجرها السياح، ونزحوا نحو قراهم الأصلية، ويلحق بهم العشرات. ولا تخلو هذه الهجرة غير المسبوقة من المخاطر على هذه الحيوانات، فالغابات الشاسعة التي كانت تحيط القرى قد أزيلت لإتاحة المجال لزراعة الذرة، وليس فيها ما يكفي من قوت لهذه القطعان الكبيرة من الفيلة. ويأمل البعض في أن يمهد ذلك الطريق أمام مصير أفضل لهذه الحيوانات التي يجري استغلالها في حدائق أو مزارات لجذب السياح، وتلقى معاملة سيئة.

اليابان

قالت صحيفة نيكي اليابانية أمس الخميس إن العاصمة طوكيو تعتزم السماح لجميع الشركات بالعودة للعمل اعتباراً من 19 يونيو وإلغاء طلبات الإغلاق التي أصدرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وبدأت طوكيو بالفعل في تخفيف القيود هذا الشهر بعد أن أنهت الحكومة حالة الطوارئ في أواخر مايو/‏ أيار. لكن المرافق التي تعتبر عالية المخاطر مثل قاعات الحفلات الموسيقية ظلت مغلقة في حين عادت المطاعم والحانات للعمل لعدد ساعات أقل من المعتاد. (وكالات)